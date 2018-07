Twitter crolla a Wall Street, pesa calo utenti

Facebook

(Teleborsa) - Dopoancheaccusa il colpo del calo degli utenti. Il titolo sprofonda, arrivando a perdere oltre il 20% nel preborsa, di Wall Street.Nel secondo trimestre del 2018, il numero degli utenti attivi è calato a 335 milioni dai 336 milioni del trimestre precedente e sotto i 338 milioni attesi dagli analisti.I ricavi, invece, sono saliti del 24% annuo a 711 milioni, sopra le previsioni per 696 milioni. Il sito di microblogging ha registrato un utile netto di 100,11 milioni di dollari, pari a 17 centesimi per azione. Il risultato include guadagni straordinari per 42 milioni per benefici fiscali in Brasile e si confronta con una perdita di 116,48 milioni.