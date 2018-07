Dl Dignità, semaforo verde dalle commissioni Finanze e Lavoro. In Aula lunedì

(Teleborsa) -Il provvedimento da lunedì sarà in aula. Si punta a chiudere l'esame in prima lettura giovedì per poi inviare il testo al Senato che dovrebbe licenziarlo entro ilper alberghi ed agricoltura a diverse correzioni sul capitolocome il regime transitorio eConfermato ilper gliarrivano le compensazioni dei debiti con la Pa per il 2018 ed il: rinviata dal 1 luglio prossimo al 1 gennaio 2019 l'entrata in vigore della fattura elettronica per le imprese di distribuzione di carburanti. Sul capitolo giochi entra l'obbligo di. Dal 1 gennaio 2020 dovranno essere eliminate le macchine slotApprovati due interventi sulla scuola per iPotranno utilizzare i nuovi voucher anche le strutture alberghiere e ricettive che hanno alle loro dipendenze fino ad 8 lavoratori. La durata di fruibilità dei voucher viene estesa da tre a dieci giorni ma solo per l'agricoltura, per gli alberghi e per gli enti locali.- Se non vengono indicate le causali, dopo 12 mesi il contratto a tempo determinato si trasforma automaticamente in contratto a tempo indeterminato.- I contratti a tempo determinato e quelli in somministrazione non possono superare il 30% dei contratti a tempo indeterminato dell'impresa.- Le nuove norme del decreto dignità sui contratti a termine non si applicano fino al 31 ottobre alle proroghe dei contratti in essere.Confermati fino al 2020 gli incentivi triennali per l'assunzione con contratto a tutele crescenti degli under 35, introdotti per il 2018 con l'ultima legge di bilancio. La norma prevede uno sconto del 50% dei contributi previdenziali per tre anni dall'assunzione fino ad un massimo di 3.000 euro l'anno.Per il lavoro domestico non scatteranno gli aggravi contributivi dello 0,5% previsti dal decreto dignità per i rinnovi dei contratti a termine.- Alzata dal 10% al 50% la soglia di riduzione dei dipendenti oltre la quale le imprese perderanno gli incentivi commisurati ai livelli occupazionali.Le sanzioni comminate alle imprese che delocalizzano dopo aver incassato aiuti di Stato andranno al finanziamento di contratti di sviluppo per la riconversione dei siti in disuso a causa della delocalizzazione anche sostenendo l'acquisizione da parte degli ex dipendentiI soggetti obbligati alla comunicazione periodica delle fatture non saranno piu' obbligati ad annotarle nei registri.