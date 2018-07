Rai, il governo sblocca le nomine: Salini ad, Foa presidente. Ma il Pd insorge

(Teleborsa) -Due i nomi indicati dalla maggioranzaamministratore delegato,consigliere indicato come Presidente: l’ex direttore de La7, scelto da Luigi Di Maio; e il giornalista "sovranista" caldeggiato da Matteo Salvini.- Ma per diventare realtà, l’intesa in maggioranza deve ancora superare lo scoglio della Vigilanza Rai: il presidente, figura di garanzia, deve infatti ricevere il gradimento dei due terzi dei commissari. Numeri alla mano, la "rivoluzione culturale" annunciata da Di Maio si potrà concretizzare solo con il decisivo: la maggioranza dei due terzi si raggiunge dunque conCinque Stelle e Lega possono contare su 21 voti (rispettivamente 14 e 7). Il Pd ha dichiarato il suo convinto no ad una figura considerata "inadeguata" l’unico modo per raggiungere la soglia fatidica diventa il sostegno dei 7 commissari di Forza Italia (6 visto che il presidente Barachini non vota). Dalla maggioranza assicurano che "l’accordo con Fi già c’è". Ma i forzisti prendono tempo: "Giudicheremo dai fatti", ha spiegato Giorgio Mulè, capogruppo azzurro a San Macuto. Precisando che "l’unico faro sarà salvaguardare la Rai e le sue straordinarie professionalità e potenzialità".- Nel frattempo Di Maio ha convocato i giornalisti fuori da palazzo Chigi, per rivendicare cheche si concretizzerà – "liberandoci di raccomandati e parassiti" a viale Mazzini.Intanto Foa, in un post su Facebook ringrazia per la nomina e assicura di voler- Attacca il Pd per il quale Foa è figura "inadeguata", ponendo in particolar modo l'accento sul profilo "sovranista" del giornalista, ricordando un post del 27 maggio scorso in cui – dopo lo stop a Savona ministro dell’Economia – definivadenuncia Alessia Morani. Michele Anzaldi solleva a il problema della carica finora ricoperta da Foa nel gruppo Ticino, visto che la legge vieta l’indicazione di chi ricopre incarichi in società concorrenti della Rai:e fa sapere che non voleva offendere: "Io ho le mie idee, non volevo certo offendere nessuno"