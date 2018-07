TAV "Si" o "No", OK del centrodestra a Referendum proposto da Chiamparino

(Teleborsa) -i di maggioranza:. L'altro vice Premier e doppio Ministro Di Maio annuncia che la questione non è al vaglio di Palazzo Chigi e che "deciderà Toninelli"., opponendosi al dietrofront difendendo anche il gasdotto TAP e il Terzo Valico. Tutto ciò mentre circa 1000 degli irriducibili oppositori riuniti nelle vicinanze del super presidiato cantiere di Chiomonte non intendono sentir ragioni ribadendo il fermo No alla TAV.Sergio Chiamparino sulla questione, definendo "folle" l'idea M5S di isolare il Nord Ovest per non perdere voti. E ha poi aggiunto riferendosi ai Presidenti di Liguria e Lombardia: "Io mi aspetto che Toti e Fontana battano un colpo".Immediata la: un Referendum coordinato per far esprimere direttamente i cittadini del Piemonte sulla realizzazione dell'alta velocità Torino-Lione. Siamo certi che i piemontesi diranno sì e che il Governo non potrà fermare quest'opera andando contro la volontà del popolo".Da. Mi sorprende che l'idea non sia venuta dal mondo dei Cinquestelle".proprio mentre i NO TAV si radunavano in Val di Susa, con la CGIL che ribadisce indispensabile la Torino-Lione.in questo importante progetto infrastrutturale. La, comee come