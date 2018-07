Altra seduta in rialzo per il comparto finanziario in Italia (+0,44%)

settore finanziario italiano

(Teleborsa) - Andamento moderato per il, che si è mosso in lieve rialzo rispetto alla chiusura di ieri, facendo meglio dell'che ha chiuso sottotono.Ilha aperto a 12.862,17, in recupero dello 0,44% rispetto ai livelli della vigilia, mentre l'registra un decremento dello 0,39% a 389,14.Nel, modesto recupero sui valori precedenti per, che conclude in progresso dello 0,82%.Moderatamente al rialzo la prestazione di, che chiude con una variazione percentuale dello 0,77%.Frazionale rialzo per, che mette a segno un modesto profit a +0,75%.Tra le medie imprese quotate sul, effervescente, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 5,04%.Risultato positivo per, che lievita dell'1,23%.Rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile dell'1,11% sui valori precedenti.Tra le azioni del, protagonista, che chiude la seduta con un rialzo del 4,82%.Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 2,98%.Prepotente rialzo per, che archivia la sessione con una salita bruciante del 2,83% sui valori precedenti.