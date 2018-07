Brilla Mediaset, mercato apprezza i conti

Mediaset

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per, che con una salita del 2,32% si colloca in cima al principale paniere.A fare da assist al titolo, contribuiscono i numeri dei primi sei mesi del 2018 che il Gruppo del Biscione ha annunciato nella seduta di venerdì, a mercato chiuso. Il periodo si è archiviato con utili e ricavi in aumento, centrando gli obiettivi della società media.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa delrispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 3,006 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 2,869. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 3,143.