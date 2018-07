Caterpillar non si ferma più: altra trimestrale sopra le attese

Caterpillar

(Teleborsa) -alza il morale della Corporate America presentando l'ennesimo bilancio in forte crescita e un nuovo ritocco all'insù della guidance. Il colosso statunitense delle macchine da lavoro, considerato un importante barometro dello stato di salute dell'economia americana e globale, ha chiuso ilcon undi 2,82 dollari, il doppio rispetto agli 1,35 dollari messi a bilancio nello stesso periodo dell'anno precedente, mentre l'vola a 2,97 dollari, sostenuto dalla robusta domanda. Il dato, ferme a 2,73 dollari per azione.Sopra il consensus anche i, saliti del 14% a 14 miliardi di dollari.Per l'anno in corso la societàa 11-12 dollari, 75 centesimi in più rispetto al precedente outlook, e assicurato che eventuali perdite causate dai dazi saranno compensate dall'aumento dei prezzi.Anche nel primo trimestre Caterpillar aveva riportato risultati in deciso miglioramento . I titoli CAT stanno scalpitando nel pre-Borsa USA, con un rialzo di oltre 3 punti percentuali.