Gruppo FS: ecco il nuovo Consiglio di Amministrazione

(Teleborsa) - Via libera dall'Assemblea diche ha nominato il nuovo. Il rinnovo dei vertici del Gruppo si reso necessario, dopo l'addio dell'ormai ex A.D. Renato Mazzoncini che si è congedato dopo la decisione deldi firmare la decadenza dell'intero CdA del gruppo ferroviario controllato dallo Stato. Gianfranco Battisti è il nuovo Amministratore Delegato del Gruppo mentreè il nuovo Presidente.Il CdA è inoltre composto daIl Consiglio di Amministrazione resterà in carica per il triennio 2018-2020.