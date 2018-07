Gruppo FS, Gianfranco Battisti nuovo AD e Gianluigi Vittorio Castelli Presidente

Facebook

(Teleborsa) -, che, a differenza di qualche loro predecessore, conoscono benissimo la struttura e sanno come far marciare i treni. In più, abbiamo confermato nell'organo di amministrazione due consigliere che si erano dimesse in tempi non sospetti, mostrandosi in disaccordo rispetto alla scelta del precedente Board.. Una scelta che deve smettere di essere di coraggio e deve diventare di normalità".I due manager sono stati appunto del Gruppo ferroviario controllato dallo Stato.Renato Mazzoncini, prima di "lasciare", ha voluto rivendicare