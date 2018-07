Ilva, ecco le proposte di ArcelorMittal

(Teleborsa) - Ridurre polveri e diossine in maniera significativa per "costruire un futuro sostenibile per l'Ilva". E' l'obiettivo chiave delin occasione dell'atteso tavolo tenutosi oggi, 30 luglio, al Ministero dello Sviluppo Economico Tra gli impegni aggiuntivi che la società - azionista di maggioranza della cordata Am Investco che ha vinto la gara per lo stabilimento tarantino - vuole realizzare oltre a quelli previsti dal contratto firmato un anno fa figurano quello di "" e l'ArcelorMittal intende anche "Questi miglioramenti, in particolare, significano una "".Per l'impianto di sinterizzazione è, con 18 mesi di anticipo, mentre per l'acqua ci sarà una riduzione dell'utilizzo del 15% nel 2023. Si arriverà poi a una "economia circolare attraverso l'utilizzo di rottami per ridurre ulteriormente CO2 e consumo energetico"., che ha voluto mostrare il piano a sindacati, enti locali e associazioni dei cittadini in vista del negoziato. Secondo Di Maio, però, i miglioramenti "non sono ancora sufficienti ".Il Ministro del MISE ha fatto sapere inoltre che