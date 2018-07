Operazione di allontanamento lepri dal sedime dello scalo di Bergamo

(Teleborsa) - Sul sedime dell’Aeroporto di Bergamo è stata condotta, nella mattinata di domenica 29 luglio, un’operazione preventiva di allontanamento delle lepri allo scopo diCome avviene periodicamente, il personale dell’Ambito Territoriale Caccia (ATC) della Pianura Bergamasca e le guardie venatorie volontarie della Provincia di Bergamo hanno eseguito una battuta nell’area erbosa del sedime aeroportuale., per ottemperare alle, concernenti l’attività di prevenzione di possibili impatti mediante l’allontanamento di animali selvatici dalle zone interessate dal movimento degli aerei.Come nelle precedenti operazioni analoghe, finalizzate al progressivo contenimento della presenza di lepri sul sedime aeroportuale, sono adottate tutte le precauzioni per la tutela e la salvaguardia degli esemplari catturati, che sono stati inanellati a cura di un medico veterinario per essere rilasciati successivamente nelle aree di ripopolamento della pianura bergamasca.Gli operatori hanno provveduto ad installare apposite reti in zone strategiche, producendo ad arte suoni e disturbi allo scopo di spingere le lepri nella direzione desiderata, per poterle poi prelevare con le dovute cure e attenzioni. L’operazione ha consentito di intercettare e prelevare 9 esemplari, risultato che concorre al raggiungimento dell’obiettivo di progressivo contenimento della presenza di lepri sul sedime aeroportuale. Durante le operazioni di cattura delle lepri, l’attività aeronautica si è svolta regolarmente, senza interruzioni né limitazioni al traffico.