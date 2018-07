Piazza Affari termina con un nulla di fatto

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che si confermaA prevalere l'ma anche lain vista dei meeting di politica monetaria della Bank of Japan, della Banca d'Inghilterra e della Federal Reserve.in scia al pessimismo per le trimestrali deludenti di alcune big della Corporate America.Sul valutario seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,172.Tra le commodities, l'continua la seduta sui livelli della vigilia mentre il petrolio (Light Sweet Crude Oil) balza di oltre il 2,05% raggiungendo 70,1 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a 233 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,78%. Da rilevare l'incremento degli yield dei BTP a dieci anni nell'asta di fine mese svoltasi oggi è maglia nera con un calo dello 0,40%. Poco sotto la paritàmentreilche si ferma a 21.941 punti. Intorno alla parità anche il, ile il FTSE Italia Star (0,0%).Nella Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2 miliardi di euro, in calo di 424,3 milioni di euro, rispetto ai 2,43 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 1,11 miliardi di azioni, rispetto ai 0,9 miliardi precedenti.Tra i 224 titoli trattati, 107 azioni hanno chiuso la sessione odierna in progresso, mentre 102 hanno chiuso in ribasso. Invariati i restanti 15 titoli.Tra lea grande capitalizzazione, tonicacon un vantaggio dell'1,61%. La società ha annunciato l'estensione di una linea di credito e la riduzione dell'importo In luce, che prosegue il rimbalzo dopo i giorni di passione della scorsa ottava.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,74%, penalizzata dalle forti vendite che stanno interessando il comparto tech USA.Tra i(+5,04%),(+3,64%),(+3,05%) e(+2,68%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,70%.