Seduta moderatamente positiva per il comparto bancario a Piazza Affari (+0,47%), giornata euforica per Banca MPS

(Teleborsa) - Senza slanci ilche si porta poco sopra i livelli precedenti, evidenziando un andamento analogo all', che mostra un incremento modesto.Ilha aperto a 10.355,07, in crescita dello 0,47%, mentre l'registra una risalita dello 0,26% a 115,24.Tra le azioni più importanti dell'indice bancario di Milano, modesto recupero sui valori precedenti per, che conclude in progresso dello 0,82%.Moderatamente al rialzo la prestazione di, che chiude con una variazione percentuale dello 0,75%.Frazionale rialzo per, che mette a segno un modesto profit a +0,58%.Tra le azioni del, ottima performance per, che ha chiuso in rialzo del 5,04%.Risultato positivo per, che lievita dell'1,11%.Tra i titoli adel comparto bancario, seduta decisamente positiva per, che ha terminato in rialzo del 4,82%.Piccolo passo in avanti per, che porta a casa un misero +0,93%.