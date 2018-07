Andamento positivo per il settore servizi per la finanza (+1,20%)

comparto dei servizi finanziari in Italia

(Teleborsa) - Andamento positivo per il, nonostante l'intonazione cauta evidenziata dall'Ilha aperto a 85.830,09 con una performance positiva dell'1,20%. ilprosegue all'insegna della cautela scambiando a 447,25, dopo aver avviato la seduta a 446,63.Nel, avanza, che guadagna bene, con una variazione dell'1,59%.In luce, con un ampio progresso dell'1,56%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,11%.Tra leitaliane, vigoroso rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,50%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,40%.Tra i titoli adell'indice servizi finanziari, balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,92%.