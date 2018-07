Andamento positivo per l'indice delle società assicurative (+1,26%), si concentrano gli acquisti su Cattolica Assicurazioni

Settore assicurativo italiano

(Teleborsa) - Ilcontinua la seduta in territorio positivo seguendo la scia rialzista disegnata dall'Ilha aperto a 15.571,75 in guadagno dell'1,26%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto ilprosegue in tono positivo a 267,08, dopo aver avviato la seduta a 264,84.Tra le azioni più importanti dell'indice assicurativo di Milano, protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,19%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 2,11%.Buona performance per, che cresce dell'1,14%.Tra leitaliane, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,72%.