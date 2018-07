Birra italiana, vendite primo semestre in crescita del 4%

(Teleborsa) - Il primo semestre si è chiuso con una crescita del 4% rispetto allo scorso anno, confermando, quindi, un. I prossimi mesi saranno un periodo chiave per i risultati dell’anno considerato che la stagione cruciale per la birra va da maggio a settembre, un intervallo di tempo in cui ogni anno si registra quasi il 50% delle vendite complessive.I dati di metà anno testimoniano come quello birrario sia un. Negli ultimi anni sempre più categorie di italiani si sono avvicinati alla birra facendola diventare parte integrante della loro dieta mediterranea.Nell’ultimo quinquennio si è poi assistito anche ad una crescita delle birre speciali, a testimonianza di come il “palato collettivo” degli italiani sia costantemente alla ricerca di nuovi gusti e sapori. Parallelamente, sul fronte produttivo, è esploso il fenomeno dei micro birrifici, mastri birrai in gran parte giovani che in tutta Italia hanno fatto della birra artigianale una professione.Tutti gliche hanno riguardato questo settore hanno favorito nell’ultimo anno una, anche se in Italia la birra resta l’unica bevanda da pasto a pagare le accise.In occasione della Giornata Internazionale della Birra, manifestazione che per il 3 agosto prevede celebrazioni in oltre 200 città in tutto il mondo,, insieme con le 2 malterie, ufficializza la nascita di “AssoBirra Monitor”, report quadrimestrale sull’andamento delle vendite in Italia registrate dalle imprese aderenti all’associazione, rappresentative di più del 70% del mercato italiano.