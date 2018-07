Giappone, in calo la produzione industriale di giugno

(Teleborsa) - In calo la produzione nelle fabbriche giapponesi. Secondo la stima preliminare del), l'indice destagionalizzato della produzione industriale è pari al -2,1% nel mese di giugno dopo il -0,2% di maggio.Su base annua il dato non destazionalizzato della produzione è indicato in calo dell'1,2% contro il +4,2% precedente.Lea giugno sono in calo dello 0,2% rispetto al mese precedente, mentre lesono indicate in diminuzione dell'1,8%.dovrebbe attestarsi a 2,4%.