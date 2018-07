Il comparto beni industriali a Milano in frazionale rialzo (+0,66%)

Settore infrastrutture e impiantistica

EURO STOXX Industrial Goods & Services

FTSE Italia Industrial Goods & Services

indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica

grande capitalizzazione

Leonardo

Ftse MidCap

Fincantieri

Cerved Group

Ansaldo

Ftse SmallCap

Cofide

Fiera Milano

Bastogi

(Teleborsa) - Ilmostra un moderato incremento, reggendo meglio alle pressioni ribassiste, che in parte condizionano l'Ilha aperto a 37.386,35, in crescita dello 0,66% rispetto a ieri, mentre l'mostra una leggera flessione dello 0,36% a 866,79.Tra le azioni italiane adell'indice beni industriali, protagonistache mostra un'ottima performance, con un rialzo del 9,25%.Tra le azioni del, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,40%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,77%.Bilancio decisamente positivo perche vanta un progresso dell'1,28%.Tra le azioni del, prepotente rialzo perche mostra una salita bruciante del 3,95% sui valori precedenti.In primo piano, che mostra un forte aumento del 3,65%.Decolla, con un importante progresso del 2,11%.