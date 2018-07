Il settore utility italiano è in territorio positivo (+1,18%), slancio per Falck Renewables

comparto utility in Italia

(Teleborsa) - Scambi in positivo per ilche segue l'intonazione cautamente positiva evidenziata dall'Ilha aperto a 26.485,75 in crescita dell'1,18%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'si è mosso all'insegna della cautela a 289,79, dopo aver avviato la seduta a 287,95.Tra le azioni più importanti dell'indice utility di Milano, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 2,11%.Seduta positiva per, che avanza bene e porta a casa un +1,42%.Nuovo spunto rialzista per, che guadagna bene e porta a casa un +1,38%.Tra i titoli adel comparto utility, prepotente rialzo per, che archivia la sessione con una salita bruciante del 3,91% sui valori precedenti.Vigoroso rialzo per, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,04%.Balza in avanti, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,25%.Tra i titoli adell'indice utility, seduta vivace per, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,15%.Controllato progresso per, che chiude in salita dello 0,67%.