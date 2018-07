Italgas, conti in salita nel primo semestre

Italgas

(Teleborsa) -chiude il primo semestre conche ammontano a 591,3 milioni di euro, in aumento di 26,6 milioni di euro rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente., registra un aumento di 11,1 milioni di euro rispetto al primo semestre 2017, pari al 8% (+7,9 milioni di euro nel secondo trimestre; +11,6%).) arriva a 424,2 milioni di euro, in aumento di 34 milioni di euro (+8,7%) rispetto al corrispondente periodo del 2017 (+28,7 milioni di euro nel secondo trimestre; +14,6%).L') conseguito nel primo semestre 2018 ammonta a 223 milioni di euro, in aumento di 18,9 milioni di euro pari al 9,3% rispetto al corrispondente periodo del 2017 (+10,2 milioni di euro nel secondo trimestre; +10,2%).L'netto ammonta a 3.591,3 milioni di euro, in riduzione di 129 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2017., Amministratore Delegato di Italgas, ha così commentato:"Il consuntivo dei primi sei mesi dell'anno conferma il forte l'impegno di Italgas verso gli investimenti sulla rete, sui processi di digitalizzazione e sulle acquisizioni, coerentemente con gli obiettivi contenuti nel. Al 30 giugno abbiamo di fatto raggiunto con sei mesi di anticipo l’obiettivo fissato dall'Autorità per la sostituzione dei contatori tradizionali con quelli di ultima generazione:che, in quanto tale, rappresenta il fattore abilitante per il più ampio progetto di digitalizzazione della rete".