Italia ancora ultima in Europa intrappolata nella palude della "Mediocrazia"

(Teleborsa) - Italia ancora ultima nel ranking europeo, per il quarto anno consecutivo, relativamente al Merito, con un gap che continua a crescere rispetto alle "locomotive" dele come la: è questo il principale, e più sconsolante, risultato che emerge dall'analisi del, interamente elaborato in, Associazione no-profit, fondata nel 2011 per promuovere in Italia "l'eguaglianza delle opportunità e il riconoscimento dei meriti individuali". Nella ricerca stravince il Nord Europa; la Finlandia si conferma il paese più virtuoso.Ilha l'obiettivo di misurare quantitativamente lo "stato del merito" in un Paese. Per farlo sono stati individuati 7 pilastri:: il nostro Paese, per il quarto anno consecutivo, si conferma in ultima posizione con 43 punti di distacco dalla Finlandia (prima in classifica) e 9 punti dalla Spagna (in penultima posizione). Siamo ultimi anche su tutti gli altri pilastri del Meritometro:che continua a registrare valori ampiamente al di sotto le medie europee, in particolare per quanto riguarda gli abbandoni scolastici e il tasso di educazione terziaria. Questi dati rendono quanto mai difficoltoso l’accesso al mercato del lavoro da parte dei giovani, non favoriscono l'attrattività dei talenti, e minano alle fondamenta le potenzialità competitive del paese dinanzi alle sfide della quarta rivoluzione industriale.. Grazie alla positiva azione anti-corruzione portata avanti in modo strutturale negli ultimi anni, l'Italia ha recuperato terreno, anche se su questo fronte i gap restano ancora di notevole entità (più di 9 punti dalla Spagna, 26 punti dalla Francia e 40 punti dalla Germania).(Finlandia, Norvegia, Danimarca, Svezia), segue(Olanda, Germania, Gran Bretagna, Austria e Francia),, nella parte bassa della classifica i paesi in "deficit di meritocrazia" (Polonia, Spagna e Italia), con punteggi al di sotto dei 40 punti.i Paesi con un sistema di regole chiaro e trasparente, che garantiscono pari opportunità nell'economia e nella società, hanno visto aumentare il proprio livello di meritocrazia.- Si conferma il trend negativo della qualità del sistema educativo. Per il secondo anno consecutivo,, elemento particolarmente negativo rispetto al raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020.