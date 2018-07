Parmalat rivede la guidance 2018

Parmalat

(Teleborsa) - Il Grupporegistra un fatturato netto pari a 3 miliardi di euro, in calo di 240,4 milioni (-7,3%) rispetto ai 3,2 miliardi del primo semestre 2017. A tassi di cambio costanti e perimetro omogeneo ed escludendo i risultati della controllata venezuelana, il fatturato netto risulta in diminuzione dello 0,9%, con un contributo positivo delle aree Europa, Africa e Oceania, mentre è in calo in Nord America e in America Latina.Ilsi attesta a 146,6 milioni di euro, in contrazione di 38,5 milioni (-20,8%) rispetto ai 185,1 milioni del primo semestre 2017.L’è pari a 39,9 milioni di euro, in aumento di 9,3 milioni di euro rispetto ai 30,6 milioni di euro del primo semestre 2017.Laè passata da un indebitamento netto di 24,2 milioni di euro al 31 dicembre 2017 a disponibilità nette di 19,4 milioni di euro del 30 giugno 2018, con un miglioramento di 43,6 milioni di euro."Gli inattesi e recenti rialzi del costo della materia prima e le forti tensioni in ambito commerciale legate ai necessari adeguamenti dei prezzi di vendita da parte delle aziende produttrici - spiega la società - inducono a, rispetto all’anno precedente, stimate nell’intorno delnetto e in un range compreso tra".