Piazza Affari in rally con le trimestrali. Corre Leonardo

(Teleborsa) -, che fa meglio della buona performance degli euro listini, grazie alla tornata di trimestrali superiori alle previsioni.Sul mercato dei cambi, nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,171. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.223,9 dollari l'oncia. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 68,81 dollari per barile, con un ribasso dell'1,88%.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,70% a quota 229 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,73%.incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente. Resistente, +0,62%, seguita da+0,37%., con ilin aumento dell'1,25%.Alla chiusura di Milano risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 2,53 miliardi di euro, con un incremento del 57,73%, rispetto ai precedenti 1,6 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,88 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 2,15 miliardi, mentre i contratti si sono attestati a 257.110, rispetto ai precedenti 194.272.Su 226 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 89 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 122 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 15 azioni del listino milanese.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+2,21%),(+1,74%) e(+1,18%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,33%),(-0,89%) e(-0,54%).di Milano, troviamo(+10,60%) grazie alla trimestrale.Tra le banche, tonica(+4,11%) in attesa dei conti. Bene inoltre(+3,45%) e(+2,42%).Si concentrano, invece, le vendite su, che soffre un calo dell'1,47%.del FTSE MidCap,(+6,14%),(+5,00%),(+4,57%) e(+4,50%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,22%.