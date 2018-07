Positiva la seduta a Wall Street

Apple

(Teleborsa) - Prosegue in rialzo la borsa di Wall Street in una giornata ricca di dati macro, ma anche di trimestrali. L'attenzione degli investitori è focalizzata oggi sui risultati diche pubblicherà i propri dati alla chiusura del mercato.Tra gli indici statunitensi, ilmostra un guadagno frazionale dello 0,70%; sulla stessa linea, locontinua la giornata in aumento dello 0,72%. In rialzo il(+0,94%); leggermente negativo lo(-0,5%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+2,13%),(+1,09%) e(+1,06%). Il settore, con il suo -0,48%, si attesta come peggiore del mercato.del Dow Jones,(+3,39%),(+3,23%),(+2,82%) e(+2,47%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,93%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,87%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,24%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,59%.Al top tra i, si posizionano(+10,52%),(+9,90%),(+5,17%) e(+3,50%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,67%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,26%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,18%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,12%.