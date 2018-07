Seduta tonica per il comparto immobiliare italiano (+0,89%), seduta effervescente per Nova Re

indice delle società immobiliari in Italia

indice EURO STOXX

FTSE Italia Real Estate REITs

indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione

Ftse MidCap

IGD

Beni Stabili

Nova Re

Brioschi

Gabetti

(Teleborsa) - Andamento rialzista per l', nonostante l'andamento poco mosso evidenziato dall'Ilha aperto a 12.688,68, in crescita dello 0,89% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue stabile scambiando a 389,73, dopo aver avviato la seduta a 389,09.Tra le azioni del, rialzo marcato per, che tratta in utile dell'1,44% sui valori precedenti.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 1,00%.Tra ledi Piazza Affari, effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 2,00%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,14%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,66%.