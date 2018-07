Tokyo a due velocità. Miste le altre borse asiatiche

(Teleborsa) -chiude la giornata sulla parità ribasso con l'indiceche mostra un +0,04%% finendo a 22.533,72 punti. Il più ampio panierescivola dello 0,82% a 1.346,62 punti.Nulla di fatto per la Bank of Japan che ha lasciato i tassi invariati, ma si mostra più flessibile sulla definizione del target dei tassi di lungo termine., in calo la produzione industriale di giugno , mentre nello stesso mese aumenta il tasso di disoccupazione Segno più per(+0,20%), mentre si mostra in calo(-0,10%).che chiuderanno più tardi le rispettive sedute,scivola dell'1,50%, Taiwan guadagna lo 0,22%. Sulla stessa linea Singapore (+0,34%). Poco mossache avanza dello 0,23%, mentre Bangkok scivola dello 0,25%.