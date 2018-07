Tonica Wall Street

Apple

(Teleborsa) - Partenza in cauto rialzo per la borsa di Wall Street in una giornata ricca di dati macro, ma anche di trimestrali. L'attenzione sarà focalizzata oggi sui risultati diche pubblicherà i propri dati alla chiusura del mercato.Sulle prime rilevazioni, ilmostra un guadagno frazionale dello 0,44%; sulla stessa linea, lofa un piccolo salto in avanti dello 0,41%, portandosi a 2.814,14 punti. In frazionale progresso il(+0,59%), come l'S&P 100 (0,4%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+0,87%),(+0,52%) e(+0,49%).del Dow Jones,(+2,09%),(+1,45%),(+1,22%) e(+1,08%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,83%.(+9,31%),(+7,85%),(+4,98%) e(+3,00%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,70%.è stabile, riportando un misero -0,04%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,76%.