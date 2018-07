Unicredit, lettera intenti con Poste su credito al consumo

UniCredit

Poste Italiane

(Teleborsa) -hanno firmato una lettera di intenti per approfondire ambiti di collaborazione nel settore del credito al consumo.L’accordo inizialmente riguarda la promozione ed il collocamento, presso la rete degli Uffici Postali, dei prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, e dei prestiti contro delegazione di pagamento, erogati da UniCredit e riservati a pensionati, lavoratoridipendenti pubblici e dipendenti privati, con possibilità di estensione, in una seconda fase, ai prestiti personali.Questa iniziativa rafforzerà ulteriormente il focus di UniCredit sul credito al consumo, uno degli elementi chiave della strategia commerciale del Gruppo in Italia, in linea con gli obiettivi del piano strategico Transform 2019.