Banca IMI, risultati in crescita nei primi sei mesi

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Banca IMI, la banca d’investimento del Gruppo, ha archiviato il primo semestre dell'anno con un. Il risultato - spiega la banca in una nota - si mostra in aumento di quasi il 50% rispetto ai 290 milioni del 30 giugno 2017 grazie all'andamento dei ricavi, sostenuti dai profitti da operazioni finanziarie e con gli interessi netti che si confermano in continua crescita su base trimestrale.Ilsi posiziona a 935 milioni di euro (+22,4%).Ilsi porta a 703 milioni di euro (+30,4% rispetto al primo semestre 2017) per effetto dell’andamento del margine d’intermediazione, a fronte di una crescita dei costi operativi (a 233 milioni, +3,1%).Ilè pari al 24,9% rispetto al precedente 29,5%.