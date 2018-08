Bilaterale Tria-Le Maire: unione monetaria e web tax sono priorità

Fincantieri

(Teleborsa) - Unione monetaria, tassazione dei servizi digitali e alleanza trae Naval. Sono stati questi i principali temi dell'svoltosi oggi, 1 agosto, a Roma.In merito all’agenda europea, i due Ministri hanno condiviso la"L’UEM dovrebbe essere un’area di maggiore stabilità, crescita e lavoro per tutti i cittadini. Entrambi i Ministri hanno concordato che una collaborazione più stretta tra i due Ministeri e un più intenso e regolare confronto tra i loro staff potrebbero favorire progressi e preparare decisioni al riguardo per l’Euro Summit di dicembre. I Ministri hanno concordato di dare priorità al lavoro sul completamento di tutti gli aspetti dell’Unione bancaria e alla creazione di un bilancio dell’area euro per garantire una maggiore stabilizzazione e convergenza all’interno dell’area", come si legge in una nota congiunta dei due Dicasteri.Inoltre i Ministri Le Maire e Tria hanno, con l’obiettivo di iniziare ad affrontare il tema della tassazione dell’economia digitale, e concordano sul fatto che la questione sia della massima importanza per i cittadini e garantirebbe maggiore equità ed efficienza. Entrambi sono anche d’accordo sulla opportunità di intensificare gli sforzi per assicurare immediati progressi sulla necessaria armonizzazione della base imponibile delle società in Europa attraverso la rapida adozione della direttiva CCTB. Questo rafforzerà la trasparenza, ridurrà i costi di adempimento e semplificherà la burocrazia per le imprese in tutta Europa, soprattutto per quelle piccole e medie.Per quanto riguarda Les Chantiers de l’Atlantique (Cantieri) e il lavoro intrapreso da Naval Group e Fincantieri , i due Ministri ribadiscono"In base ai dettagli forniti recentemente ai due Governi sul loro progetto industriale da Naval Group e da Fincantieri, il cui importante lavoro è stato accolto favorevolmente, i due Ministri, insieme al Ministro italiano per lo sviluppo economico e ai Ministri della difesa italiano e francese, faranno il punto sullo stato di avanzamento" conclude la nota.