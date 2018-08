Borse europee in rosso insieme a Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -a metà giornata che viaggia in rosso insieme alle principali borse europee.Gli investitori guardano con apprensione alla guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina . L'Amministrazione Trump avrebbe infatti deciso di proporre nei prossimi giorni un forte incremento delle tariffe su 200 miliardi di dollari di prodotti provenienti dalla Cina importati negli. Occhi puntati sulla Fed che stasera 1° agosto si pronuncerà in materia di tassi.Scarna l'agenda macro con il solo PMI manifatturiero dell'Eurozona, mentre continua la stagione delle trimestrali.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,169. Anche l'scambia sui valori della vigilia a 1.222,3 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) perde l'1,18% e continua a trattare a 67,95 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a 228 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,76%.giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,71%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,18%. Resta vicino alla parità(-0,14%)., che accusa una flessione dello 0,96% sul. Sulla stessa linea, vendite diffuse sulche scivola dello 0,81%.Tra lea grande capitalizzazione, in evidenza, che mostra un fortissimo incremento del 2,36%. Svettache segna un importante progresso del 2,36%, dopo aver annunciato i conti del primo semestre.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,84%. Buona performance perche cresce dell'1,54%. Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene - 4,30%. Crolla, con una flessione del 2,39%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,69%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,58%.di Milano,(+12,11%),(+6,20%),(+2,61%) e(+2,32%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,72%. Vendite a piene mani suche soffre un decremento del 3,88%. Giornata no per, che registra un ribasso del 2,71%. In caloche lascia sul tappeto un - 3,32%.