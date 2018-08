Borse europee in rosso. Maglia nera a Milano

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che terminano con il segno meno, zavorrate da Piazza Affari che fa decisamente peggio.Sul mercato dei cambi, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,15%. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,38%. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 67,61 dollari per barile, con un ribasso dell'1,67%.Sulla parità lo, che rimane a quota 228 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,77%.contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,53%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,24%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,23%.del(-1,91%), che ha toccato 21.791 punti.Alla chiusura di Milano risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 2,53 miliardi di euro, con un incremento del 57,73%, rispetto ai precedenti 1,6 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,88 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 2,15 miliardi, mentre i contratti si sono attestati a 257.127, rispetto ai precedenti 194.272.Su 208 titoli trattati in Borsa di Milano, 133 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 75. Invariate le rimanenti 0 azioni.In luce sul listino milanese i comparti(+1,53%),(+1,18%) e(+1,18%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-4,67%),(-2,77%) e(-2,64%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,91%),(+1,94%),(+1,44%) e(+1,41%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -8,35%.Soffre, -4,59% nel giorno in cui ha diffuso la semestrale.Pesante anche, che segna una discesa di ben -3,88 punti percentuali.Tra i(+11,32%),(+5,80%),(+3,03%) e(+1,78%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,75%.