Il comparto degli articoli casalinghi in Italia in territorio positivo (+1,09%), slancio per De'Longhi

settore beni personali a Milano

EURO STOXX Personal & Household Goods

FTSE Italia Personal & Household Goods

comparto beni personali e casalinghi europeo

listino principale

Ferragamo

Moncler

mid-cap

De'Longhi

Brunello Cucinelli

Technogym

small-cap

Piquadro

Rosss

Sintesi

(Teleborsa) - Scambi al rialzo per il, che segue l'intonazione leggermente positiva evidenziata dall'Ilha aperto a 86.548,91, in crescita di 943,23 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto ilprosegue in tono cautamente positivo a quota 889,66, dopo aver avviato la seduta a 885,14.Nel, seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 3,66%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,30%.Tra leitaliane, brilla, che passa di mano con un aumento del 4,77%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 2,68%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,75%.Tra ledi Milano, effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 3,36%.Decolla, con un importante progresso del 2,18%.In evidenza, che mostra un fortissimo incremento del 2,10%.