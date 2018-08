L'indice delle aziende sanitarie si muove in territorio positivo (+1,05%), guizzo positivo per Amplifon

comparto sanitario italiano

EURO STOXX Health Care

FTSE Italia Health Care

comparto sanitario dell'Area Euro

media capitalizzazione

Amplifon

Diasorin

bassa capitalizzazione

Pierrel

(Teleborsa) - Andamento tonico per ilgrazie alla scia positiva disegnata dall'Ilha aperto a 164.007,31 con un incremento di 1.704,64 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto ilprosegue in rialzo a 858,19, dopo aver avviato la seduta a 850,85.Tra i titoli adel comparto sanitario, vigoroso rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,19%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,47%.Tra i titoli adell'indice sanitario, bene, con un rialzo dell'1,85%.