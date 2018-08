Seduta molto negativa per il settore utility italiano (-1,95%)

comparto utility in Italia

EURO STOXX Utilities

FTSE Italia Utilities

indice Utilities dell'Area Euro

grande capitalizzazione

Enel

mid-cap

Falck Renewables

ERG

Alerion

Ternienergia

(Teleborsa) - Rosso per ilche supera l'andamento in discesa dell'Ilha aperto la giornata a quota 26.561,45 con una perdita di 523,19 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento negativo anche per l'che arretra a 287,76, dopo una partenza a 289,77.Tra le azioni italiane adell'indice utility, aggressivo avvitamento per, che tratta in perdita del 3,58% sui valori precedenti.Tra leitaliane, retrocede molto, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,20%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,78%.Tra ledi Piazza Affari, in forte ribasso, che mostra un disastroso -2,33%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,22%.