Si muove in territorio negativo il comparto bancario a Piazza Affari (-0,85%)

(Teleborsa) - Scambi negativi per il, in sintonia con la debolezza evidenziata dall'Ilha aperto a 10.714,14, in diminuzione di 90,19 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono negativo a 115,88, dopo aver avviato la seduta a 117,27.Tra le azioni italiane adell'indice bancario, a picco, che presenta un pessimo -2,18%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,40%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,03%.