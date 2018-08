Zona Euro, settore manifatturiero in crisi. Colpa dell'export

(Teleborsa) -Laelaborato da IHS Markit si è attestatoe in recupero rispetto al 54,9 di giugno. Un recupero però minimo se si considera che il dato del mese precedente si era posizionato al livello più basso in 18 mesi, risultando oltre cinque punti sotto il record massimo registrato alla fine del 2017.Guardando ai singoli Stati, da rilevare la- a 56,9 rispetto al 57,3 della stima flash - e quella(a 53,3 dal 53,1 preliminare).Inil dato è stato confermato invece a 51,5, livello"La minuscola ripresa del PMI non costituisce un motivo di festeggiamenti visto che si tratta del secondo" ha commentato, Chief Business Economist presso IHS Markit, spiegando che gli ultimi due mesi hanno visto le crescite più deboli di produzione manifatturiera dalla fine del 2016, "dato questo che può ancora peggiorare"."Persino questo tasso ridotto di crescita della produzione ha continuato a superare la crescita degli ordini, col conseguente incremento minore di ordini inevasi in due anni. Questo significa chiaramente che, lea meno che la domanda non si riprenda" ha poi proseguito.Secondo Williamson. "Le risposte all’indagine indicano che, ma anche l’. L’ottimismo rispetto al futuro è rimasto a uno dei livelli più bassi osservati negli ultimi due anni", ha concluso.