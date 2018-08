Banco Desio, l'operazione GACS fa salire i coefficienti

Banco di Desio e della Brianza

(Teleborsa) -archivia ilcon undi 13,5 milioni di euro, in contrazione rispetto ai 18,6 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente a causa dell'onere derivante dall’operazione GACS.Il totale delleè risultato di circa 25,4 miliardi di euro, con un incremento complessivo di circa 0,3 miliardi di euro grazie al positivo andamento sia della(+0,6%) che di quella(+1,6%).Il valore complessivo deglisi è attestato a circa 9,7 miliardi di euro, in contrazione rispetto al saldo di fine esercizio 2017 (-1,9%) principalmente per effetto delle operazioni poste in essere sui crediti deteriorati.Ildi pertinenza della Capogruppo ammonta complessivamente a 845,6 milioni di euro, rispetto a 927,1 milioni di euro del consuntivo 2017. La variazione negativa di 81,5 milioni di euro è sostanzialmente riconducibile agli effetti di prima applicazione dell’IFRS 9 (c.d. “first time adoption” o “FTA”) pari a 54,4 milioni di euro, al pagamento del dividendo dell’esercizio 2017 per 13,3 milioni di euro, e alla redditività complessiva di periodo negativa per 13,7 milioni di euro, spiega l'Istituto in una nota.Quanto ai coefficienti patrimoniali ilè pari al 10,375%, ilall'8,225%, ilal 6,625%.Simulando alla data di riferimento del 30 giugno 2018 gli attesi benefici patrimoniali e di vigilanza della GACS per effetto dell’applicazione del “significant risk transfer” e del beneficio della garanzia dello Stato italiano sui titoli senior, Banco Desio ha: 11,64% (CET 1 ratio), 11,77% (Tier 1 ratio) e 13,41% (Total capital ratio): 8,97% (CET 1 ratio), 9,87% (Tier 1 ratio) e 11,80% (Total capital ratio)