Calo per il settore utility italiano (-1,33%), perde molto IREN

comparto utility in Italia

EURO STOXX Utilities

FTSE Italia Utilities

indice Utilities dell'Area Euro

grande capitalizzazione

Enel

A2A

Terna

mid-cap

IREN

Ascopiave

Acea

Ftse SmallCap

Alerion

K.R.Energy

(Teleborsa) - Calo per ilche segue la scia dell'andamento in frazionale diminuzione dell'Ilscivola a quota 25.685,54 di 347,43 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento fiacco per l'che si mostra in leggero calo sulla chiusura precedente a quota 284,15, dopo che in principio era 284,68.Tra le azioni italiane adell'indice utility, sottotono, che passa di mano con un calo dell'1,70%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,8%.Tentenna, che cede lo 0,55%.Tra leitaliane, aggressivo ribasso per, che passa di mano in perdita del 4,30%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,39 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,12%.Tra le azioni del, ribasso scomposto per, che esibisce una perdita secca del 3,29% sui valori precedenti.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,86%.