ePrice dimezza le perdite nel primo semestre

ePrice

(Teleborsa) -ha chiuso il primo semestre con un(EBT) pari a -5,8 milioni di euro, rispetto a -10,3 milioni di euro del primo semestre 2017 anche grazie agli earn-out maturati sia a seguito della cessione di Banzai Media che di Saldiprivati.Ilda attività in funzionamento è pari a -9 milioni di euro (-11 milioni di euro nel primo semestre 2017) mentre il(Ebit) è pari a -8,4 milioni di euro (-10,7 milioni di euro).sono pari a 74,8 milioni di euro in calo del 17,4% rispetto ai 90,7 milioni del primo semestre 2017.Ilè pari a 12.3 milioni di euro, in decremento di 0.9 milioni di euro, pari al 6,9%, rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio precedente. Ilrettificato ( Ebitda adjusted ) è pari a -5,7 milioni di euro, in significativomiglioramento rispetto a -7 milioni di euro del primo semestre 2017.con accelerazione dei volumi nella seconda parte dell’anno su ricavi e GMV (rappresenta la spesa effettiva dei clienti sui siti e-Commerce e sul marketplace)."Nel primo semestre dell’anno. Il margine in aumento di oltre 180 bps nel semestre e di oltre 300 bps nel Q2, il dimezzamento delle perdite sull’Ebitda e il dato sul risultato netto testimoniano il lavoro che l’azienda è stata capace di fare in questi mesi sull’esecuzione e sul controllo dei costi" - dichiara-. "In un contesto di mercato Tech&Appliances dall’andamento ancora altalenante, pur perseguendo una politica di razionalizzazione dei costi di marketing, siamo riusciti a mantenere volumi e market share sul segmento chiave dei Grandi Elettrodomestici, a far crescere il nostro 3P Marketplace del 25% e, soprattutto, ad aumentare la soddisfazione dei nostri clienti. Questi risultati sono stati ottenuti con calo di volumi sul resto dell’offerta, ma le iniziative in atto nel secondo semestre, come l’inizio delle vendite di ePRICE su Amazon, ci portano nella giusta direzione anche in termini di stabilizzazione dei nostri ricavi e GMV".