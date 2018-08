Giornata drammatica in Borsa. Piazza Affari in forte calo

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Prosegue in rosso la seduta per le principali borse europee, su cui pesano i, dopo che l'amministrazione Trump ha chiesto di considerare un aumento al 25% dal 10% inizialmente impostato dei dazi su 200 miliardi di dollari di importazioni cinesi.Attesa per oggi la decisione della Bank of England sui tassi in Gran Bretagna. Ieri la Fed ha lasciato invariato il costo del denaro , rimandando la stretta a settembre.Lieve calo dell', che scende a quota 1,162. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,30%. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 67,03 dollari per barile.Pesante l'aumento dello, che si attesta a 242 punti base, con un deciso aumento di 14 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 2,87%.affonda, con un ribasso dell'1,71%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,24%. Seduta negativa anche per, che mostra una perdita dello 0,79%.del(-1,71%), che ha toccato 21.420 punti.Risultato positivo a Piazza Affari per il settore, con un +0,56% sul precedente. Tra i peggiori della lista del listino azionario italiano, in maggior calo i comparti(-4,17%),(-3,57%) e(-2,06%).di Piazza Affari, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,44%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,68%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,56%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,22% dopo aver alzato il velo sulla trimestrale.Tra le banche, crolla, con una flessione del 4%. Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,98%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,97% nonostante i conti positivi dei primi sei mesi.Al Top tra le azioni italiane a(+1,43%),(+1,40%),(+1,21%) e(+0,54%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,69%.