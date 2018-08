L'Indice delle aziende sanitarie spezza la catena positiva di tre rialzi consecutivi (-3,76%)

comparto sanitario italiano

EURO STOXX Health Care

indice delle aziende sanitarie

comparto sanitario dell'Area Euro

Recordati

listino milanese

Diasorin

Amplifon

small-cap

Molmed

(Teleborsa) - Scambi al ribasso per il, mentre mostra un'intonazione debole l'L'scivola a quota 158.666,16 in diminuzione di 6.194,68 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto ilè risultato debole a 853,15 dopo aver avviato la seduta a 857,06.Tra ledi Piazza Affari dell'indice sanitario, andamento annoiato per, che chiude la sessione in ribasso dello 1,00%.Tra le medie imprese quotate sul, aggressivo ribasso per, che flette in maniera scomposta, archiviando la sessione con una perdita del 8,55%.Ribasso scomposto per, che archivia la sessione con una perdita secca del 3,09% sui valori precedenti.Tra ledi Milano, sottotono, che chiude la seduta con un calo dell'1,71%.