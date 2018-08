Rai, per Foa stop dalla Vigilanza. E' scontro tra Lega e Forza Italia. Ma Di Maio frena

(Teleborsa) - Continua il braccio di ferro trasul presidente dellaè il Presidente Rai che ha ricoperto la carica per il periodo più breve. La commissione di Vigilanza sulla tv pubblica, ieri 1° agosto non ha approvato la nomina di Foa a Presidente . Hanno votato 23 componenti della commissione: i voti favorevoli sono stati 22, sotto il quorum previsto di 27. Una scheda bianca. Marcello Foa era stato nominato dal CdA della Rai il giorno prima , ma già si respirava aria di bufera tra Governo e opposizione conche non ha mai nascosto il suo disappunto.E la battaglia continua."FI non lo rivoterà mai" avverte Berlusconi. Ma il Ministro dell'Interno Salvini ribatte: "La Lega prende atto che Forza Italia ha scelto il PD per provare a fermare il cambiamento, per la Rai, per il taglio dei vitalizi e per altro ancora. Dispiaciuti, continuiamo sulla via del cambiamento, sicuri che gli italiani e gli elettori del centrodestra (come dimostrano tutti i sondaggi) abbiano le idee chiare".Intanto,dichiara: "Mi rimetto alle decisioni dell'azionista". Un'affermazione che lascia intendere che non sarà lui a dimettersi dal CdA in attesa di un segnale dal Governo. Ora si attende il nuovopronto a riunirsi oggi 2 agosto per trovare una soluzione.