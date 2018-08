Sabaf, semestre in flessione ma vede recupero

Sabaf

(Teleborsa) - L’impatto negativo dei cambi, dei prezzi di vendita e dei costi di acquisto pesano sul bilancio di, che ha preannunciato comunque un recupero nella seconda metà dell'anno.Il periodo si è chiuso con undi 7,2 milioni di euro, in lieve calo rispetto ai 7,5 milioni di euro dello stesso periodo dell'anno precedente.L’è stato di 15,3 milioni di euro (pari al 20,1% del fatturato, inferiore del 9% rispetto al 2017) mentre l’si è attestato a 9 milioni di euro (-12,9%).Il Gruppo ha conseguitopari a 76 milioni di euro, inferiori dell’1,6% rispetto ai 77,2 milioni di euro del corrispondente periodo dell’anno precedente. A parità di tasso di cambio la flessione dei ricavi sarebbe stata dello 0,5%."Nonostante la visibilità sul secondo semestre sia ancora parziale, a parità di area di consolidamento – escluso pertanto il contributo atteso dall’acquisizione di Okida –e di raggiungeree una redditività operativa (Ebitda%) di circa il 20%", si legge in una nota nella quale si precisa che leLa precedente previsione indicava ricavi in aumento tra il 3% e il 5% rispetto al 2017 e una redditività operativa in linea con il 2017.