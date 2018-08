Scuola: assunzioni ATA, solo 9.838 su 40 mila posti liberi

(Teleborsa) - Restaanche dopo larelativo a quantità e ripartizione delle assunzioni del personale ATA per l’a.s. 2018/19.Si prevede l’. Per glile assunzioni saranno 2.881 (su 4.007 posti), per glisono previste solo 625 assunzioni (1.223 posti), per i4.497 su 9.278. Chiudono il cerchio delle assunzioni appena 2(su 64 posti), 8(su 47 posti), 7(su 85)., sebbene i 22 posti liberi a livello nazionale.A denunciarlo è Anief, che si domanda per quale motivo si immette in ruolo solo su un quarto dei posti effettivamente vacanti, considerando la finzione dell’organico di fatto."Ad incrementare l’ingiustizia – ricorda, Presidente nazionale Anief - è stato anche l’estensore del testo dell’ultimo contratto collettivo nazionale, ratificato il 20 aprile scorso all’Aran dalla triade di sindacati confederali, che n, sebbene negli ultimi 30 anni il carico di lavoro degli amministrativi, dei tecnici e dei collaboratori scolastici sia fortemente aumentato, alla pari delle responsabilità anche penali".