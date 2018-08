Seduta molto negativa per il comparto finanziario in Italia (-3,16%)

settore finanziario italiano

(Teleborsa) - Rosso per ilche supera l'andamento in discesa dell'Ilha chiuso la giornata a quota 12.552,83 con una perdita di 409,11 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento negativo anche per l'che arretra a 384,69, dopo una partenza a 387,71.Nel, giornata da dimenticare per, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 5,41% sui valori precedenti.Aggressivo ribasso per, che flette in maniera scomposta, archiviando la sessione con una perdita del 4,63%.Ribasso scomposto per, che archivia la sessione con una perdita secca del 4,27% sui valori precedenti.Tra le azioni del, aggressivo avvitamento per, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 4,88% sui valori precedenti.Chiusura in profondo rosso per, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 2,70%.In forte ribasso, che chiude la seduta con un disastroso -2,68%.Tra ledi Milano, a picco, che chiude gli scambi con un pessimo -4,25%.Affonda sul mercato, che alla chiusura soffre con un calo del 4,23%.Seduta molto negativa per, che perde terreno, mostrando una discesa del 2,94%.