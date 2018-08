Seduta molto negativa per l'indice italiano delle azioni siderurgiche (-3,46%), netto calo registrato da Tenaris

indice siderurgico a Piazza Affari

(Teleborsa) - Rosso per l'che supera l'andamento in discesa dell'Ilha aperto la giornata a quota 41.025,59 con una perdita di 1.453,78 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento negativo anche per l'che arretra a 384,48, dopo una partenza a 387,71.Tra le azioni italiane adell'indice siderurgico, si muove in profondo rosso, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,80% sui valori precedenti.Tra le azioni del, giornata incolore per, che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,55% rispetto alla seduta precedente.Tra i titoli adel comparto siderurgico, si muove verso il basso, con una flessione dell'1,41%.