Sotto la parità il comparto tecnologico a Milano (-0,37%), netto calo registrato da Tiscali

(Teleborsa) - Leggermente negativo l', mostrando un andamento simile all'Ilha esordito a quota 67.832,87, con un decremento dello 0,37% rispetto alla chiusura della vigilia, mentre l'scambia a 527,73, dopo aver avviato gli scambi a 529,25.Tra le medie imprese quotate sul, si muove verso il basso, con una flessione dell'1,81%.Tra ledi Piazza Affari, aggressivo ribasso per, che passa di mano in perdita del 4,91%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,97%.Sensibili perdite per, in calo del 2,10%.