Standard & Poor’s assegna ad Acquirente Unico rating "BBB". Outlook stabile

(Teleborsa) -ha assegnato adil rating di lungo termine pari a "BBB" con outlook "stabile", allineato a quello della Repubblica Italiana L'assegnazione del rating è propedeutica all'emissione da parte didi un prestito obbligazionario, autorizzato dalper un ammontare non superiore a 600 milioni di euro e per una durata massima di 10 anni, finalizzato all'acquisizione di scorte strategiche di prodotti petroliferi per l'espletamento delle funzioni dell’Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano (OCSIT) assegnate ad Acquirente Unico dal DLgs 249/2012.S&P’s ha riconosciuto nelle motivazioni alla base dell’attribuzione del rating il carattere di essenzialità di tutte le attività svolte da Acquirente Unico per il corretto funzionamento dei mercati energetici italiani.