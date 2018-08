Trentotto anni fa la strage alla Stazione di Bologna, ma la verità ancora non c'è

(Teleborsa) -c'è un orologio che segna ledi mattina da. E' fermo dalquandouna miscela di 5 kg di tritolo e T4 detta Compound B, potenziata da 18 kg di gelatinato (nitroglicerina a uso civile), nascosti in un bagaglio abbandonato nella sala d'aspetto della seconda classe della stazione esploseroper lo più persone che stavano partendo per le vacanze estive. Oltreè il più grave atto terroristico avvenuto in Italia nel secondo dopoguerra, da molti indicato come uno degli ultimi atti dellaNonostante, però, siano trascorsi benGli esecutori sono stati indicati,mancano- Le indagini si indirizzarono quasi subito sulla pista neofascista, ma solo dopo un lungo(per cui furono condannati Licio Gelli, Pietro Musumeci, Giuseppe Belmonte e Francesco Pazienza), la sentenza finale del 1995 condannò"come appartenenti alla banda armata che ha organizzato e realizzato l'attentato di Bologna" e per aver "fatto parte del gruppo che sicuramente quell'atto aveva organizzato", mentre nel 2007 si aggiunse anche la condanna diminorenne all'epoca dei fatti. Una verità soltanto parziale.-Dopo 38 anni, "ci apprestiamo a celebrare un anniversario diverso. Un nuovo processo si è aperto aLo afferma il presidente della Regione, Stefano Bonaccini che oggi parteciperà alla Giornata in memoria delle vittime di tutte le stragi, nel giorno in cui ricorre, appunto, la strage alla Stazione di Bologna del 2 agosto 1980.- "Come ogni anno- afferma-iscritta in una strategia che puntava a destabilizzare le istituzioni, l’intero Paese, con anni passati per arrivare alla condanna in via definitiva degli esecutori materiali, a causa di una serie continua di depistaggi e una complicata vicenda politica e giudiziaria"."Eppure in tanti non si sono piegati eistituzioni, cittadini e, prima fra tutti, l’Associazione dei familiari delle vittime e il suo presidente Paolo Bolognesi a cui rinnovo tutta la miaconclude.